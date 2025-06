L’inseguimento e poi i proiettili vaganti: un carabiniere ha perso la vita a seguito di una sparatoria avvenuta oggi a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 7 di questa mattina lungo la strada che conduce a Grottaglie, in prossimità della zona industriale.

Secondo quanto appreso, una Lancia Y avrebbe ignorato l'alt a un posto di blocco di routine, iniziando la fuga finita nel sangue. Il militare sarebbe stato raggiunto da alcuni proiettili esplosi dai malviventi (pare fossero almeno 2). La vittima è il Brigadiere Capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie, 59 anni, in servizio nella Compagnia di Francavilla.

Il carabiniere era prossimo alla pensione, da doman sarebbe andato in licenza. Legrottaglie lascia una moglie e due figlie. La sua salma è stata portata via e sul posto sta operando un elicottero per scovare i banditi in fuga a piedi.

Il cordoglio della politica

"Ho appreso con profondo dolore la notizia dell'uccisione del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie - commenta il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella -. Nel confidare che si arrivi rapidamente alla cattura dei responsabili desidero esprimere a lei e all'Arma dei Carabinieri sentimenti di solidarietà e vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore".

Scrive la premier Giorgia Meloni: "Esprimo il più profondo cordoglio per la morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, ucciso nell’esercizio del suo dovere mentre interveniva a seguito di una rapina, questa mattina a Francavilla Fontana. Il dolore si unisce allo sdegno per l’efferata violenza contro un uomo in divisa, colpito mentre serviva lo Stato e proteggeva i cittadini. Alla sua famiglia, all’Arma dei Carabinieri e a tutti i suoi cari va la mia più sentita vicinanza, personale e del Governo".

"Una preghiera. E un pensiero alle migliaia di donne e uomini in divisa che ogni giorno, a rischio della loro vita, ci proteggono", scrive il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

"A nome mio personale e di ogni donna e uomo della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte del brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie - afferma su X il ministro della Difesa Guido Crosetto -, servitore dello Stato vilmente ucciso mentre svolgeva, con coraggio e senso del dovere, il proprio lavoro a difesa e a tutela della collettività. Ci ha lasciato tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo i cittadini e l'Italia. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo ai familiari, ai colleghi dell'Arma e al comandante generale Salvatore Longo".

"Apprendo con sconcerto e profondo dolore della tragica uccisione del brigadiere capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, avvenuta durante un'operazione di controllo in provincia di Brindisi. Un servitore dello Stato, caduto mentre svolgeva il proprio dovere al servizio della collettività. Alla sua famiglia, ai vertici dell'Arma e a tutti i suoi colleghi giungano il mio pensiero più commosso e le condoglianze del Senato della Repubblica", ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Così Elly Schlein, segretaria del Pd: "Quanto accaduto a Francavilla Fontana ci addolora profondamente e spero che i criminali responsabili vengano individuati il prima possibile. Carlo Legrottaglie era al suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione, e ha pagato con la vita la sua dedizione al servizio per la sicurezza del Paese. Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta la comunità del Partito Democratico ai cari del brigadiere Legrottaglie e a tutta l’Arma dei Carabinieri".