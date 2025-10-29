Notte di fuoco e paura a Sestu, dove i Carabinieri della Stazione di Selargius sono intervenuti in via Dessì per un incendio scoppiato in un deposito di balle di fieno di proprietà di un uomo di 54 anni residente a Cagliari.



Le fiamme hanno danneggiato una parte significativa del materiale stoccato, ma sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco di Cagliari, evitando che si propagassero alle strutture vicine. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.



Attualmente, sia i Carabinieri che i Vigili del Fuoco stanno indagando per capire le cause dell'incendio e valutare i danni, che al momento sono ancora da quantificare.

