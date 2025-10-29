Un terribile incidente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ha causato la morte di Solange Samantha Rizzetto, una ragazza cubana di 28 anni, trovata senza vita nella doccia, con l'ipotesi che sia stata folgorata.

Nonostante l'immediato intervento del 118, non è stato purtroppo possibile salvarla. Come riporta Tg Com 24, sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo indagini su una presunta stufetta elettrica, come causa dell'incidente.



A dare l'allarme è stata la nonna della vittima, che ha fatto la drammatica scoperta intorno alle 3 del mattino dello scorso 27 ottobre, trovando la ragazza riversa nel bagno.



Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Resto del Carlino e da Tg Com 24, il corpo è stato trasferito in una camera mortuaria a Reggio Emilia e rimane a disposizione delle autorità giudiziarie, che potrebbero disporre un'autopsia per chiarire le circostanze della tragedia.



I parenti della giovane, impiegata come cameriera a Correggio, sempre secondo quanto riportato dal Carlino, sostengono che la stufetta fosse scollegata, sollevando dubbi sulla sua presunta responsabilità nell'accaduto.