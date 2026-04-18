I Carabinieri hanno eseguito nelle prime ore del mattino un arresto a Sant'Antioco nei confronti di un 61enne del posto, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cagliari ed è legato a un cumulo di pene derivanti da condanne definitive.

L’uomo deve scontare una pena residua di sei anni e ventinove giorni di reclusione, oltre a una sanzione economica superiore ai diciassettemila euro. Le condanne riguardano reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e furto aggravato, commessi negli anni passati proprio nel territorio cittadino.

Rintracciato durante un servizio di pattugliamento, il 61enne è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito nella casa circondariale di Uta, dove inizierà a scontare la pena a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’attività portata avanti dall’Arma per garantire l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari e assicurare il rispetto delle sentenze, contribuendo così al rafforzamento della sicurezza e della legalità sul territorio.