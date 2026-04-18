A Gonnosfanadiga un uomo di 61 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, avvenuta nella serata del 18 aprile, è stata condotta dai Carabinieri della stazione locale con il supporto dei militari di Sardara e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro.

Secondo quanto ricostruito, l’intervento è scattato durante un servizio di controllo in una zona periferica del paese. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, alla vista dei militari nei pressi della propria abitazione avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente a piedi, venendo però fermato poco dopo. Il comportamento ha portato a un approfondimento con perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso degli accertamenti sono stati trovati circa 100 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione funzionante. Sequestrati anche due coltelli con tracce di sostanza e 235 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti compatibili con l’attività di spaccio.

Al termine delle procedure, il 61enne è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi al Tribunale di Cagliari. L’operazione rientra nelle attività di controllo e contrasto allo spaccio portate avanti dall’Arma sul territorio.