È accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, e di estorsione, reati che sarebbero avvenuti fino alla fine di ottobre 2025, così un 28enne di Villasor è stato arrestato nella serata di ieri, sabato 14 febbraio, dai Carabinieri, ed è finito ai domiciliari.



L'uomo, senza lavoro e già noto alle autorità, era stato rilasciato pochi giorni prima dalla Casa Circondariale di Uta a seguito dell'indagine delicata legata ai maltrattamenti dei genitori.

Dopo le formalità di rito, i militari hanno accompagnato il giovane alla sua abitazione nel centro della città, designata come luogo in cui scontare la pena, dove dovrà restare a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.





