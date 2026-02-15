Durante la scorsa notte, un furto in un condominio a Carbonia è stato sventato grazie all'attività di prevenzione dei Carabinieri della Stazione di Carbonia, supportati dai militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile.



Due uomini, un quarantottenne di Carbonia e un trentaquattrenne di Narcao, entrambi disoccupati e con precedenti penali, sono stati sorpresi mentre cercavano di forzare il portone d’ingresso di un edificio con attrezzi da scasso. Alla vista dei Carabinieri, hanno tentato di fuggire nascondendo gli attrezzi in una siepe vicina.



I militari sono stati rapidi nell'azione e sono riusciti a bloccare i due uomini, recuperando tutto il materiale da effrazione che è stato sequestrato. Dopo le procedure presso il comando di Compagnia, i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata per lunedì 16 febbraio presso il Tribunale di Cagliari.

