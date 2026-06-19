La Sardegna raccontata da Grazia Deledda rivive in uno scenario di grande fascino e nella voce di un'interprete raffinata come Laura Morante. Sabato 11 luglio, alle 21.30, nel teatro del Parco Archeologico di Monte Sirai, a Carbonia, l' attrice, e tra i nomi di spicco del panorama teatrale e cinematografico italiano, porta in scena una lettura tratta da Canne al vento, il romanzo più celebre della scrittrice nuorese, che, unica italiana, 100 anni fa è stata insignita del Nobel per la letteratura. È uno degli appuntamenti più attesi della 13/a edizione del festival internazionale Notti a Monte Sirai, all'interno del Festival Multidisciplinare Sardegna 'Dancing Histor(y)ies' curato dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Morante, attrice diretta da registi come Carmelo Bene, Bernardo Bertolucci, Gianni Amelio, Mario Monicelli, Gabriele Salvatores e Nanni Moretti, sarà accompagnata sul palco da Maurizio Camardi ai sassofoni e duduk e Mauro Palmas al liuto cantabile. L'adattamento del testo è firmato da Eugenia Costantini, con produzione e distribuzione esclusiva di AidaStudioProduzioni. Il terzo appuntamento di 'Notti a Monte Sirai' omaggia la grande scrittrice e la potenza narrativa delle sue opere. Autodidatta capace di unire una forte determinazione alle doti naturali, assecondò la sua sete di scrittura già da giovanissima, contattando redazioni ed editori all'insaputa dei genitori, per poi pubblicare le sue prime novelle a soli quindici anni, e costruirsi così un destino letterario che le permise di superare ogni ostacolo e interdizione imposti dalla sua epoca, e di suscitare ancora oggi ammirazione ed emozione.

Uno spettacolo sotto le stelle dove si intrecciano teatro, letteratura, archeologia e paesaggio, in uno dei siti archeologici più suggestivi della Sardegna. Promosso dal Comune di Carbonia Notti a Monte Sirai conferma la sua vocazione, quella di valorizzare, attraverso spettacoli site specific, i luoghi simbolo della Sardegna. L'organizzazione mette a disposizione del pubblico un bus navetta, affinché sia possibile raggiungere Monte Sirai senza il proprio mezzo, con la comodità di non doversi preoccupare del parcheggio e dando così anche un piccolo contributo per la salvaguardia dell'ambiente. Partenza dal centro di Carbonia alle 20. Inoltre, il ticket dello spettacolo consentirà l'accesso gratuito al Parco Archeologico di Monte Sirai entro il 31 agosto grazie alla collaborazione con il sistema museale locale.