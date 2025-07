Una settimana di tempo soleggiato si prospetta senza le alte temperature che hanno caratterizzato le ultime giornate, almeno fino al prossimo weekend.

Queste sono le previsioni sintetizzate da Lorenzo Tedici, esperto meteorologo del portale www.iLMeteo.it, il quale prevede una diminuzione dell'afa con temperature massime intorno ai 30 gradi e minime che scenderanno sotto i 20°C, soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord Italia.

"Le prossime ore - afferma - saranno caratterizzate da una prevalenza di tempo stabile e un calo delle temperature anche significativo: anche all'estremo Sud le massime scenderanno gradualmente. Unica insidia qualche acquazzone residuo sulla fascia orientale del Paese".

Giovedì, le temperature più elevate si registreranno a Catania e Firenze, con picchi di 32 gradi. Il sole splenderà e il clima sarà piacevole anche nella giornata di venerdì. Tuttavia, nel corso del weekend, in particolare sabato e domenica, sono attesi temporali su alcune zone del Centronord.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 9 luglio

Cielo prevalentemente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani sul settore sud-orientale.

Venti: deboli o localmente moderati da nord-ovest sul settore occidentale tendenti all'attenuazione e alla variabilità dalla tarda serata; brezze sul settore orientale.

Mari: molto mossi sui bacini occidentali con moto in progressiva attenuazione, mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 10 luglio

Cielo generalmente sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi orientali dove non si escludono isolati rovesci.

Temperature: minime in lieve calo sul settore occidentale e stazionarie altrove, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: brezze di intensità deboli o localmente moderate. Calma nelle ore notturne.

Mari: mossi sul settore occidentale, poco mossi altrove.

Previsioni per venerdì 11 luglio

Cielo prevalentemente sereno con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi orientali dove non si escludono isolati rovesci.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo prevalentemente sereno salvo locali addensamenti. Per la prima parte di domenica si prevede cielo irregolarmente nuvoloso con possibili precipitazioni isolate con cumulati deboli; attenuazione dei fenomeni in serata. Le temperature saranno in leggero aumento in entrambi i valori. I venti seguiranno un regime di brezza sabato, mentre tenderanno disporsi dai quadranti occidentali domenica. I mari saranno poco mossi con moto ondoso in progressivo ma leggero aumento.