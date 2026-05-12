Ultima tappa a Cagliari per il PRSP, il Piano regionale dei servizi alla persona, presentato durante la riunione della Consulta regionale per i servizi sociali, sanitari e sociosanitari nella sala Paola Pau di via Roma.

All’incontro hanno partecipato il capo di gabinetto dell’assessorato regionale della Sanità Stefano Ferreli e la direttrice generale delle Politiche sociali Francesca Piras. Il documento raccoglie i contributi emersi durante il roadshow territoriale promosso dalla Regione Sardegna nel mese di aprile, attraverso confronti con amministratori locali, sindacati, operatori del settore, terzo settore e stakeholder del sistema sociosanitario regionale.

Dopo il passaggio davanti alla Consulta, il Piano sarà ora sottoposto alla Giunta regionale per l’approvazione definitiva. La Consulta regionale affianca l’assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale nelle attività di programmazione e integrazione sociosanitaria ed è composta da rappresentanti del sistema sanitario, enti locali, organizzazioni sindacali, professioni sociali e sanitarie, terzo settore e organismi di tutela.

Nel suo intervento, Stefano Ferreli, presente in rappresentanza della presidente della Regione Alessandra Todde, ha evidenziato la necessità di una nuova programmazione pubblica fondata sulla valutazione delle politiche adottate. “Per vent'anni la politica ha fatto interventi spot, non collegati tra loro e senza una cultura della valutazione e dell'autovalutazione”, ha affermato. “Il primo passo - ha spiegato - non può che essere iniziare una vera attività di verifica”.