Riprendono i servizi nei consultori familiari del Distretto socio sanitario di Siniscola e Orosei. A comunicarlo è la direttrice del Distretto, Maria Vittoria Masala, che annuncia la riattivazione, da questo mese, del servizio dell’ostetrica e del servizio di screening nelle due strutture.

Nei prossimi giorni ripartiranno anche i corsi di preparazione al parto e quelli dedicati al sostegno dell’allattamento.

Per quanto riguarda gli orari, nel consultorio di Siniscola il servizio sarà disponibile il lunedì dalle 8:30 alle 13:30 e il martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 17.

Nel consultorio di Orosei, invece, l’ostetrica e il servizio screening saranno operativi il mercoledì e il venerdì dalle 8:30 alle 13:30.

La riattivazione dei servizi punta a rafforzare l’assistenza territoriale dedicata alle donne e alle famiglie del Distretto, garantendo nuovamente attività di supporto e prevenzione nei consultori.