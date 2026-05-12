Quattro persone arrestate, una denunciata e 300 pastiglie di ossicodone sequestrate. È il risultato dell’operazione coordinata dalla Squadra mobile della Questura di Cagliari contro criminalità e spaccio nelle aree considerate più sensibili della città, con particolare attenzione alla cosiddetta “zona rossa” di piazza del Carmine.

All’attività hanno partecipato gli agenti della Squadra mobile, della Volante, del reparto Prevenzione crimine, della polizia amministrativa e le unità cinofile. “Nel corso dei servizi di osservazione e appostamento, gli investigatori hanno documentato diversi episodi di cessione di sostanze stupefacenti”, spiegano dalla Questura.

Al termine dei controlli sono finiti in manette tre cittadini algerini e un tunisino, tutti regolari sul territorio nazionale, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lo stesso reato è stato denunciato un altro tunisino.

Le perquisizioni eseguite dagli agenti hanno portato al sequestro di circa 100 grammi complessivi di droga. Recuperate anche 300 pastiglie di ossicodone, potente oppiaceo che, come sottolineato dalla polizia, rappresenta “un fenomeno emergente e particolarmente pericoloso, soprattutto tra i più giovani”.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre controllati diversi locali del centro storico cittadino.