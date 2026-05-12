Possibili disagi giovedì 14 maggio a Pirri per alcuni interventi programmati da Abbanoa sulla rete idrica. I lavori rientrano nelle attività avviate per prevenire gli allagamenti che interessano frequentemente la Municipalità durante le forti piogge.

L’installazione delle nuove apparecchiature, inizialmente prevista per ieri, è stata rinviata. Le operazioni saranno eseguite tra le 8:30 e le 16:30 e comporteranno la sospensione dell’erogazione idrica in diverse strade: via Italia e vico I, via Ampere, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Dolianova e vico I, Roberto Pisano, Confalonieri, Sinnai, Lauro De Bosis e Settimo.

Nelle aree interessate potranno verificarsi abbassamenti di pressione e temporanee interruzioni dell’acqua, con il ritorno alla normalità previsto al termine dell’intervento.

Abbanoa assicura che i tecnici lavoreranno per limitare al massimo i tempi del disservizio e anticipare la riattivazione della rete nel caso in cui le operazioni si concludano prima del previsto. L’azienda segnala inoltre che, subito dopo il ripristino del servizio, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida a causa dello svuotamento e del successivo riempimento delle tubazioni.

Per eventuali anomalie resta attivo 24 ore su 24 il numero verde guasti 800.022.040.