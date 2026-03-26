Buone notizie per la connettività della Sardegna e per il turismo nel Nord-Ovest dell’Isola. Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, ha annunciato ufficialmente il lancio di una nuova rotta stagionale tra Alghero e Venezia.

Il collegamento, che rientra in un più ampio piano di potenziamento della base veneziana della compagnia, prenderà il via il 1° luglio 2026. I voli saranno operati con tre frequenze settimanali, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.

L'operazione è resa possibile dall'arrivo anticipato di un quarto Airbus A321neo presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Come sottolineato da Wizz Air, si tratta di aeromobili di ultima generazione che permettono non solo una maggiore capacità di trasporto, ma anche una significativa riduzione dell'impatto ambientale in termini di emissioni e rumore.

“Anticipare l’arrivo del nostro quarto aeromobile a Venezia rappresenta un passo importante nella continua crescita di Wizz Air in Italia e rafforza il nostro impegno verso la regione Veneto. Questo dispiegamento anticipato ci consente di rispondere alla forte domanda estiva accelerando al contempo l’espansione del nostro network da Venezia” ha sottolineato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

L'annuncio della rotta per Alghero si inserisce in una fase di crescita record per il vettore. Nel 2025, Wizz Air ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, operando in 26 aeroporti. Quest’anno la compagnia metterà in vendita quasi 29 milioni di posti da e per l’Italia, collegando i passeggeri italiani verso 92 destinazioni in Europa e oltre.