Aeroitalia rafforza la propria presenza in Sardegna e amplia l’offerta sullo scalo di Cagliari in vista della stagione estiva 2026. La compagnia annuncia infatti nuove rotte, maggiori frequenze e un significativo incremento dei posti disponibili, confermando il ruolo strategico dell’isola all’interno del proprio network.

A partire da luglio, saranno attivate tre nuove rotte operate due volte a settimana, nei mesi di luglio e agosto. Si tratta dei collegamenti tra Cagliari e Alghero (dal 3 luglio al 31 agosto, con voli il lunedì e venerdì), tra Cagliari e Olbia (stessi giorni e periodo) e tra Cagliari e Lamezia Terme (dal 4 luglio al 29 agosto, il martedì e sabato). I primi due collegamenti saranno operati con ATR 72 da 68 posti, mentre la rotta per Lamezia Terme sarà servita da un Boeing 737 da 189 posti.

I nuovi voli sono disponibili alla vendita a partire da oggi, lunedì 23 marzo 2026.

Già dall’inizio della Summer 2026, Aeroitalia introdurrà ulteriori collegamenti nazionali. Dal 30 marzo saranno attive le rotte tra Cagliari e Bologna e tra Cagliari e Firenze, entrambe operate il lunedì e venerdì. Dal 29 marzo partirà invece il collegamento tra Cagliari e Pisa, attivo il giovedì e la domenica.

Prosegue inoltre, dopo il positivo riscontro della stagione invernale, la rotta tra Cagliari e Cuneo, mentre tornerà operativo il collegamento con Catania dopo la pausa stagionale.

Nel complesso, l’offerta Aeroitalia da e per Cagliari comprenderà otto collegamenti nazionali, a cui si aggiungono i voli in continuità territoriale verso Milano (Linate) e Roma (Fiumicino), per un totale di dieci destinazioni servite con sei aeromobili basati nello scalo sardo.

I numeri evidenziano una crescita significativa: per le nuove rotte e i nuovi collegamenti nazionali sono previsti 106.832 posti, con un incremento del 950% rispetto alla Summer 2025. Considerando l’intero network, inclusi i collegamenti verso Roma e Milano, l’offerta complessiva raggiungerà 1.482.102 posti, pari a un aumento del 29%.

La Sardegna si conferma dunque centrale nella strategia della compagnia, non solo per la continuità territoriale ma anche per il rafforzamento dei collegamenti interni all’isola, come quelli tra Cagliari, Olbia e Alghero, pensati per facilitare gli spostamenti di residenti e turisti.

Per Barbara Manca, Assessora dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna: “La presenza di Aeroitalia negli aeroporti sardi è un valore aggiunto per il presente e il futuro del trasporto aereo nell’Isola. In primis attraverso il forte impegno assunto dalla compagnia nella copertura del servizio di continuità territoriale, che per la Sardegna è di vitale importanza, in secondo luogo per la positiva attivazione di un variegato network di collegamenti, che arricchisce l’offerta di trasporto aereo da e per la Sardegna. Una rete che è anche frutto dello stimolo positivo generato dal servizio di continuità territoriale e dagli incentivi messi a disposizione dalla Regione e che contribuisce alla creazione di un’integrazione virtuosa tra le diverse rotte. Il nostro auspicio è che l’offerta di Aeroitalia a Cagliari, Olbia e Alghero possa crescere sempre di più negli anni a venire”.

Sulla stessa linea Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer della compagnia: “Annunciare questo ampliamento dell’offerta da e per Cagliari è motivo di grande soddisfazione per Aeroitalia, con il fine di offrire sempre più opportunità di viaggio ai cittadini sardi. In tal senso, affrontiamo con entusiasmo la Summer 2026, certi che questa stagione sarà ancora più ricca di novità, servizi e collegamenti aggiuntivi. Il nostro obiettivo è chiaro: essere una compagnia vicina alle esigenze del territorio, proponendosoluzioni di mobilità che aiutino concretamente i cittadini nelle loro necessità quotidiane, sia per motivi di lavoro che di svago, senza mai dimenticare chi vuole raggiungere la Sardegna da tutta Italia. Crediamo fortemente nel potenziale di questa regione e intendiamo sostenere la crescita economica e turistica del territorio, rafforzando anche le rotte interne all’isola e quelle con i principali aeroporti italiani. L’investimento che stiamo facendo su Cagliari, e su tutta la Sardegna, è una testimonianza concreta della nostra volontà di crescita continua e della nostra attenzione a un servizio puntuale e di qualità. Per Aeroitalia la Sardegna non rappresenta soltanto una destinazione strategica, ma un impegno a lungo termine. Siamo determinati a diventare sempre più il punto di riferimento per la mobilità sarda, garantendo collegamenti sicuri, vantaggiosi e affidabili per tutti”.

Infine, David Crognaletti, Chief Commercial Officer di SOGAER, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti dell’evoluzione della collaborazione con Aeroitalia, che continua a investire sul nostro scalo ampliando il proprio network con un totale di 8 collegamenti diretti ai quali si aggiungono quelli già operati in continuità territoriale. Questo ulteriore sviluppo, supportato anche dal recente bando per le nuove rotte lanciato dall’Assessorato ai Trasporti, conferma la fiducia della compagnia nelle potenzialità della nostra destinazione. Siamo certi che la partnership potrà proseguire in questa direzione, contribuendo a rafforzare l’offerta di destinazioni raggiungibili da Cagliari sia in estate che in inverno”.