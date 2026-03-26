All’Aeroporto di Cagliari è tutto pronto per l’avvio della stagione estiva 2026, che scatterà domenica 29 marzo e si annuncia da record per numeri e collegamenti. Dopo un 2025 chiuso con oltre 5,2 milioni di passeggeri e una crescita del 7% nel traffico internazionale, lo scalo punta a consolidare e ampliare il proprio network.

Per la Summer 2026 sono previsti 109 collegamenti verso 26 Paesi, di cui 68 internazionali e 41 nazionali, con 12 nuove rotte di linea e 31 compagnie aeree operative. L’offerta complessiva supera i 5 milioni di posti, in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente.

Tra le novità spiccano i nuovi voli easyJet verso Bordeaux e Nizza, l’espansione di Aeroitalia con sette destinazioni tra cui Bologna, Firenze e Pisa, il collegamento Ryanair su Forlì, la rotta Eurowings per Salisburgo e il volo diretto su Tel Aviv operato da El Al in partnership con Sun d’Or.

Protagonisti della stagione anche i principali vettori: Ryanair rafforza la propria presenza con oltre 2,5 milioni di posti e 41 destinazioni, mentre Aeroitalia segna un incremento del 30% della capacità. Crescite significative anche per il Gruppo Lufthansa, easyJet, KLM e Air France, insieme a numerosi altri operatori europei.

Ricco infine il programma charter, che affianca alle rotte consolidate nuove destinazioni internazionali, contribuendo a rafforzare il ruolo dello scalo cagliaritano come principale hub della Sardegna.