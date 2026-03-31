Wizz Air, tra le principali compagnie aeree operanti in Italia, continua a investire sullo scalo di Aeroporto di Alghero-Fertilia con l’attivazione di nuove rotte internazionali che rafforzano la connettività del Nord Sardegna e ne ampliano il potenziale turistico ed economico.

Le nuove destinazioni includono i collegamenti da e per Belgrado e Varsavia, entrambi operativi con tre frequenze settimanali per tutta la stagione Summer 2026. Le rotte sono state inaugurate con voli a pieno carico: il primo collegamento da Belgrado ha registrato 185 passeggeri, mentre il volo da Varsavia ne ha trasportati 172, confermando l’interesse crescente verso lo scalo sardo.

Il programma di espansione della compagnia proseguirà nei prossimi mesi con l’avvio di ulteriori collegamenti: Tirana dal 24 giugno e Skopje dal 18 luglio, entrambe nuove destinazioni per lo scalo algherese. Dal 1° luglio è inoltre previsto il collegamento con Venezia.

Accanto alle novità, Wizz Air continuerà a operare le rotte già consolidate verso Bucarest, Budapest e Sofia, rafforzando una presenza sempre più strutturata sullo scalo.

“L’avvio delle nuove rotte Wizz Air rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del nostro aeroporto - ha dichiarato l’amministratore delegato di Sogeaal S.p.A., Silvio Pippobello -. I collegamenti con Belgrado e Varsavia contribuiscono concretamente alla destagionalizzazione dei flussi turistici, sostenendo la domanda anche nei periodi di spalla e generando ricadute positive per l’intero sistema economico del territorio.”

Con questo ulteriore ampliamento dell’offerta, l’aeroporto di Alghero consolida la partnership con Wizz Air e prosegue nel proprio percorso di sviluppo strategico, puntando alla valorizzazione del turismo internazionale e alla crescita della connettività del Nord Sardegna.