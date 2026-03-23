L’Alghero scrive una pagina storica e lo fa nel migliore dei modi: vittoria netta per 4-1 contro il Luogosanto e promozione in Eccellenza già conquistata con largo anticipo. Una gara gestita con personalità e qualità, in cui i giallorossi hanno mostrato tutta la loro superiorità.

L’avvio è vivace: Puttolu si presenta subito a tu per tu con il portiere ma conclude centralmente, trovando la risposta dell’estremo difensore. Poco dopo arriva il vantaggio: cross dalla sinistra di Baraye, Stefanoni nel tentativo di anticipare Barboza devia di testa nella propria porta, firmando l’autogol che sblocca il match.

L’Alghero continua a spingere. Ancora Puttolu protagonista con una conclusione al volo dall’interno dell’area che sfiora la traversa, strappando applausi al pubblico. La pressione viene premiata con il raddoppio: punizione di Mereu, pallone lavorato da Fadda sul secondo palo e messo al centro dove Roccuzzo, tutto solo, insacca di testa per il 2-0.

Non manca tensione a bordo campo, con l’espulsione di mister Mauro Giorico per proteste. In campo però i giallorossi restano concentrati: Barboza ci prova ancora in area ma trova l’opposizione decisiva di un difensore. Il Luogosanto tenta qualche reazione, creando sporadici pericoli, ma l’Alghero mantiene il controllo.

In avvio di ripresa arriva l’episodio che indirizza definitivamente la gara: calcio di rigore per l’Alghero al 5’, trasformato con freddezza da Barboza per il 3-0. Poco dopo Mereu sfodera un potente tiro dalla distanza, ma il portiere si rifugia in angolo.

Il poker arriva grazie a una splendida azione: filtrante perfetto di Puttolu per Marcangeli che, davanti al portiere, non sbaglia e firma il 4-0. Nel finale il Luogosanto trova il gol della bandiera con Stefanoni, bravo a ribadire in rete una ribattuta.

Al triplice fischio esplode la festa: l’Alghero vince 4-1 e, grazie a questo successo, conquista matematicamente il campionato con ben cinque giornate d’anticipo. Un traguardo meritato, frutto di continuità, qualità e spirito di squadra.

Una stagione straordinaria che riporta i giallorossi in Eccellenza, tra l’entusiasmo dei tifosi e l’orgoglio di tutta la città.

TABELLINO ALGHERO-LUOGOSANTO 4-1

ALGHERO: Carta, Baraye, Fadda, Pinna A., Roccuzzo, Barboza, Carboni, Mereu, Mula, Marcangeli, Puttolu. In panchina: Piga, Daga, Milia, Scognamillo, Nieddu, Martinelli, Marras, Chessa, Cossu. Allenatore: Mauro Giorico.

LUOGOSANTO: Barone, Ricciu, Stefanoni, Pilo, Secchi, Occhioni N., Esteve Molina, Occhioni F., Mossa, Zuddas, Romero. In panchina: Deriu, Abeltino, Uscidda, Bua, Demuro, Ena, Groppi, Frasconi. Allenatore: Antonio Eugenio Madeddu. ARBITRO: Valentina Cadoni di Cagliari.

RETI: autogol Stefanoni (ALG), Roccuzzo (ALG), Barboza (ALG), Marcangeli (ALG), Stefanoni (LUO).