Saranno delle apparecchiature temporanee messe a disposizione da Engie a ovviare temporaneamente al blackout dell’illuminazione pubblica che sta interessando la parte alta di via Luna e Sole e le vie attigue. Il disagio è stato causato da un guasto occorso durante i lavori condotti dall’impresa che sta scavando sulla strada per consentire la posa dei cavidotti per la fibra ottica.

Nello specifico, sono state danneggiate 74 nuove armature led, il cui ripristino definitivo a cura di Engie richiederà ancora del tempo. Per ovviare al problema e per venire incontro alle legittime lamentele di chi risiede in quella zona o attraversa abitualmente quel tratto stradale, il Comune di Sassari ha deciso di ricorrere a dei “muletti” così da ripristinare al più presto condizioni di normalità.

La decisione è stata presa in seguito al sopralluogo che i tecnici del settore Lavori pubblici hanno effettuato assieme agli operai di Engie in presenza di una pattuglia della polizia locale.