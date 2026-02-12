PHOTO
A causa delle forti raffiche di vento previste per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio, l'Amministrazione comunale di Alghero, insieme all'Assessorato all'Ambiente, invita i residenti a non lasciare buste di plastica sui marciapiedi questa sera.
Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero infatti causare la dispersione della plastica sulla strada, quindi è consigliabile conservare le buste in casa.
L'Assessorato all'Ambiente sta valutando ulteriori azioni per mitigare gli effetti negativi di questa situazione.