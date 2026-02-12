A causa delle forti raffiche di vento previste per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio, l'Amministrazione comunale di Alghero, insieme all'Assessorato all'Ambiente, invita i residenti a non lasciare buste di plastica sui marciapiedi questa sera.

Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero infatti causare la dispersione della plastica sulla strada, quindi è consigliabile conservare le buste in casa.

L'Assessorato all'Ambiente sta valutando ulteriori azioni per mitigare gli effetti negativi di questa situazione.

Sassari

Domani, venerdì 13 febbraio, scuole chiuse ad Alghero per ripristinare la sicurezza

Redazione Sardegna Live
Domani, venerdì 13 febbraio, scuole chiuse ad Alghero per ripristinare la sicurezza
Domani, venerdì 13 febbraio, scuole chiuse ad Alghero per ripristinare la sicurezza