Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha emesso un'ordinanza per la chiusura di tutte le scuole, sia statali che paritarie, comprese le strutture per l'infanzia, per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio.

Questa misura è finalizzata al ripristino della sicurezza e dell'integrità dei luoghi dopo i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali di oggi. Inoltre, l'accesso ai cortili e alle aree esterne delle scuole sarà vietato durante le operazioni di ripristino, a eccezione degli interventi di emergenza condotti dai tecnici comunali e dalla Protezione Civile.

"Gli eventi atmosferici di oggi sul territorio comunale, di eccezionale intensità, caratterizzati da raffiche di vento di fortissima intensità hanno causato diffusi danni al patrimonio arboreo cittadino, con caduta di alberi, rami e detriti che hanno interessato diverse vie e zone della città e anche le aree pertinenziarie, i cortili e le vie d’accesso ai plessi scolastici cittadini - afferma una nota del Comune di Alghero -. A seguito di primi sopralluoghi tecnici, è emersa la necessità di procedere a interventi di rimozione di fogliame, detriti e ripristino delle condizioni di sicurezza per l’accesso degli studenti e del personale scolastico".

"Ciò anche in considerazione del fatto che le principali vie di collegamento tra il centro urbano e le borgate sono attualmente interessate da cedimenti di alberi che compromettono il transito e la viabilità e che tale situazione crea disagio alla popolazione scolastica che con mezzi propri o con gli scuolabus deve raggiungere gli istituti di ogni ordine e grado - conclude la nota -. Le operazioni di bonifica delle strade statali e provinciali con ogni probabilità saranno in corso anche nella giornata di domani".