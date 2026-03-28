La primavera 2026 continua a farsi attendere, con un clima instabile e temperature al di sotto della norma previste per i prossimi giorni,secodo le previsioni di Lorenzo Tedici, il meteorologo capo del sito iLMeteo.it.

Il fine settimana appena cominciato, si legge nella nota, si apre "all'insegna di una residua instabilità tra Medio Adriatico e Sud, con neve che cadrà ancora a quote collinari". Nelle stesse zone sono previsti venti forti e sono possibili mareggiate. Le temperature continuano a essere caratterizzate da forti contrasti fra la mattina, con minime sotto lo zero in Val Padana e in alcune zone del Centro Italia. Per domenica si prevede cielo in prevalenza nuvoloso, con qualche fenomeno isolato limitato alla Sardegna.

Una fresca perturbazione proveniente dalla Scandinavia si avvicina per il prossimo inizio settimana, portando con sé piogge previste a partire dal pomeriggio di lunedì sulle regioni centrali e localmente al Nord-Est. Inoltre, sono attese nevicate sull'Appennino sopra i 900 metri, con una diminuzione delle temperature. Per martedì, le precipitazioni sono previste soprattutto nelle aree del Centro-Sud.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 28 marzo

Cielo poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti sui rilievi e lungo la costa occidentale.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti occidentali con temporanei rinforzi sulle coste occidentali e nord-orientali.

Mari: molto mossi sui settori occidentali e settentrionali, da poco mossi a mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 29 marzo

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli o localmente moderati, più probabili durante le ore pomeridiane.

Temperature: minime in leggero aumento, massime in lieve diminuzione, più marcata sul settore orientale.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi da Nord-Est al pomeriggio, in particolare sui settori settentrionali.

Mari: agitati sul settore occidentale, poco mossi su quello orientale, mossi o molto mossi sul settore settentrionale e meridionale.

Previsioni per la giornata di lunedì 30 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani, più compatti sui settori montuosi, con brevi rovesci possibili sui settori centro-meridionali.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in rialzo più marcato.

Venti: deboli o moderati in prevalenza da Nord-Ovest, con rinforzi sui settori occidentali dalla sera.

Mari: molto mossi sui settori settentrionali e occidentali, poco mossi o localmente mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di martedì sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sui settori orientali, con deboli e isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, più probabili a ridosso dei rilievi orientali. Mercoledì cielo irregolarmente nuvoloso con deboli precipitazioni, più probabili sui settori orienali specie nella seconda parte del giorno. Le temperature tenderanno a calare nei valori massimi martedì, mentre si manterranno pressoché stazionarie nella giornata seguente. I venti soffieranno moderati o forti dai quadranti settentrionali; i mari saranno molto mossi o agitati su quasi tutti i settori.