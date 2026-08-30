Un nuovo e grave allarme incendi mobilita il sistema antincendio regionale nel Nord-Ovest della Sardegna. Il Corpo Forestale sta intervenendo nell'agro di Pozzomaggiore, precisamente in località S'Ena, dove un vasto fronte di fuoco sta aggredendo e devastando diverse estensioni di pascoli alberati.

Data l'intensità e la rapidità di propagazione del rogo, la sala operativa ha disposto l'impiego immediato di un elicottero biturbina AS332 "Super Puma", decollato dalla base di Fenosu. Per fronteggiare la gravità della situazione e contenere l'avanzata delle fiamme è stato inoltre richiesto l'intervento di un Canadair.

Le manovre di contenimento e spegnimento sul posto sono dirette e coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) appartenente alla Stazione forestale di Bonorva.