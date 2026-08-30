Grave incidente stradale nella notte nell'Oristanese, dove ha perso la vita un uomo di 63 anni originario di Pompu, Raffaele Ardu. La tragedia si è consumata lungo la Provinciale 72, nel tratto che collega Curcuris a Pompu, mentre l'uomo era alla guida del proprio furgone e stava rientrando in paese.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, lungo un tratto in discesa il 63enne ha improvvisamente perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento. Il mezzo si è ribaltato e a seguito del violento impatto l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, morendo sul colpo.

L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ales per la messa in sicurezza dell'area e ai Carabinieri di Mogoro, incaricati di eseguire i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.