Pomeriggio di forte allerta nel Nuorese a causa del vasto incendio di vegetazione divampato questa mattina tra i territori di Nuoro e Orune, nei pressi del ponte Marreri.

Le fiamme, alimentate dalle raffiche di maestrale, hanno rapidamente preso forza arrivando a saltare la Statale 131 Dcn all'altezza del chilometro 60 e minacciando da vicino diverse abitazioni rurali della zona.

Per fronteggiare l'emergenza e proteggere le case di campagna, la Sala Operativa Provinciale dei Vigili del Fuoco ha schierato quattro squadre a terra, affiancate dagli uomini del Corpo Forestale, dall'agenzia Forestas e dai volontari della Protezione Civile. Decisivo anche l'intervento dei mezzi aerei: sul fronte del rogo stanno operando elicotteri della flotta regionale e un Canadair per contenere i fronti più critici.

A causa della densa coltre di fumo che ha invaso la carreggiata compromettendo la visibilità, la Statale 131 Dcn in direzione Olbia è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per gestire la viabilità.