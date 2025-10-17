L’ex coordinatore dell’Unità di crisi locale dell’Area sociosanitaria di Sassari ed ex direttore dell’Ufficio di Igiene e sanità pubblica, Fiorenzo Delogu, dovrà affrontare il processo per gli 11 decessi e i numerosi contagi da Covid avvenuti nel marzo 2020 nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Il gup del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, lo ha rinviato a giudizio con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo. Sono invece stati assolti “per non aver commesso il fatto” gli altri due imputati: l’ex commissario straordinario dell’Ats Sardegna Giorgio Steri, difeso dall’avvocato Guido Manca di Bitti, e l’allora direttore sanitario dell’Aou di Sassari Bruno Contu, assistito dal legale Nicola Satta.

Nel procedimento sono state citate a giudizio per responsabilità civile anche la gestione liquidatoria dell’Ats e la Aou di Sassari. Il pm Paolo Piras, nelle sue conclusioni, aveva chiesto il non luogo a procedere soltanto per Steri, una posizione condivisa dagli avvocati di parte civile Marcello Masia, Elias Vacca ed Emiliano Alfonso, che rappresentano le famiglie delle vittime.

Il processo a carico di Delogu, difeso dagli avvocati Silvio Piras e Giovanni Sechi, inizierà il 28 gennaio 2026.