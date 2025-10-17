Lunedì 20 ottobre 2025, dalle 9 alle 13, un tratto di via Santa Croce a Cagliari sarà chiuso al traffico per consentire un intervento con autospurgo all’altezza del Centro d’Arte e Cultura “Il Ghetto”, in corrispondenza del civico 18. La misura è stata disposta attraverso l’ordinanza dirigenziale n. 2542/2025.

Durante le operazioni, la circolazione sarà interrotta per tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e sicurezza pubblica: potranno dunque transitare ambulanze, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine. L’ordinanza precisa inoltre che i percorsi pedonali resteranno sempre accessibili e sarà garantito il passaggio in sicurezza dei pedoni per tutta la durata dei lavori.