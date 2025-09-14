Un incidente stradale è avvenuto ieri sera sulla Strada Statale 125, all’altezza del Mater Olbia, dove un’auto è finita fuori carreggiata per poi ribaltarsi al centro della strada.

Il sinistro poco dopo le 22. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia e il personale del 118, che hanno prestato i primi soccorsi all’autista, unico occupante del veicolo. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l’area e lavorato per consentire il ripristino della viabilità, rimasta interrotta per tutta la durata delle operazioni. Inevitabili i rallentamenti e i disagi al traffico.

Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.