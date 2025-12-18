Nella tarda serata di ieri, mercoledì 17 dicembre, un volo del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare ha permesso il rapido trasferimento di una bambina di 5 giorni in pericolo di vita da Alghero verso l'Ospedale "Bambino Gesù" di Roma.

La missione di soccorso è stata attivata su richiesta della Prefettura di Sassari. La piccola paziente, precedentemente ricoverata presso l’Ospedale Civile “SS Annunziata” di Sassari, necessitava di cure specialistiche urgenti che sono state assicurate attraverso il trasferimento presso l’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma.

L’aereo è decollato dall’aeroporto di Alghero alle ore 22:25. Durante l’intero tragitto, la neonata è stata assistita da un’equipe medica specializzata e accompagnata da un genitore. Il velivolo è atterrato a Roma poco dopo le 23, dopo meno di un’ora di volo. Una volta giunti a destinazione, la piccola è stata immediatamente trasferita in ambulanza presso la struttura ospedaliera di destinazione.

L’intervento è stato coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni a favore della popolazione.

Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Gli equipaggi e i velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, per intervenire in tempi brevissimi per trasporti sanitari di urgenza. Questi voli sono fondamentali per garantire il rapido trasferimento di pazienti in condizioni critiche, organi o equipe mediche verso centri di specializzazione su tutto il territorio nazionale. Il servizio è svolto quotidianamente dal 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare e dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa, i cui assetti operativi sono costantemente a disposizione dei cittadini per garantire un soccorso tempestivo e professionale in ogni circostanza.