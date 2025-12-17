La Giunta regionale, su proposta dell'assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Giuseppe Meloni, ha deliberato l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un mese. Lo fa sapere la Regione in una nota sulle delibere approvate nella giornata di oggi dall'esecutivo.

L'iter della manovra sta proseguendo nelle commissioni del Consiglio regionale ma i tempi sono stretti e i ponti natalizi vicini. Se la Finanziaria venisse approvata prima di metà gennaio potrebbe non esserci bisogno di utilizzare questo provvedimento che dovrà passare al vaglio dell'Aula.