Florinas si prepara ad accogliere la XIX edizione di “Dae Chentina in Chentina”, l’evento enogastronomico itinerante che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità e dal territorio. La manifestazione, dedicata al vino, alla tradizione e alla convivialità, si svolgerà sabato 20 dicembre, coinvolgendo il centro storico del paese con un ricco calendario di iniziative.

L’evento, organizzato dalla Pro loco di Florinas con il coinvolgimento delle associazioni locali e il supporto dell’Amministrazione comunale, propone un percorso tra le cantine del paese, degustazioni di piatti tipici, musica, mostre e momenti di intrattenimento.

Il programma

Giovedì 18 dicembre

Ore 19.00 – Sala Conferenze del Centro Sociale

La manifestazione si aprirà con la presentazione del marchio De.Co– Denominazione di Origine Comunale, dedicato alla valorizzazione dei prodotti identitari del territorio.

Interverranno:

• Enrico Lobino, sindaco di Florinas

• Maria Amelia Lai, presidente Promocamera di Sassari

• Giuseppe Mellino, Coldiretti

• Antonio Sau, presidente GAL Anglona Coros

• Simone Campus, direttore GAL Anglona Coros

• Gian Mario Ninniri, presidente del Distretto Rurale

• Sebastiano Mulas, assessore all’Ambiente e alle Attività produttive

Sabato 20 dicembre

Dalle ore 18.00 – Centro storico di Florinas

Cuore della manifestazione sarà la visita itinerante alle cantine di Florinas, con un percorso che attraverserà le vie del paese e permetterà di degustare vini locali e piatti della tradizione, proposti nelle diverse "chentine" coinvolte.

Ad accompagnare il percorso:

• la musica degli Uglienga Street Band

• il quartetto folk “Amigos”

• il Coro di Florinas

Per i più piccoli è previsto uno spazio dedicato con la possibilità di scattare una foto ricordo con Rodolfo il cammello.

Iniziative lungo il percorso

Durante la serata saranno presenti:

• la mostra “A sa Fiolinesa”, con abiti tradizionali e riproduzioni fedeli a cura di Daniela Mercurio e della Sartoria Fois di Fabio Fois, in Piazza Umberto

• stand enogastronomico per celiaci in Piazza del Popolo

• il mercato “Campagna Amica” a cura di Coldiretti, in via Regina Elena

• stand del Comitato San Francesco d’Assisi 2026 e del Comitato Madonna di Pompei 2026, in Piazza del Popolo

Gran finale. Ore 22.30 – Piazzale della Scuola Primaria

Tappa conclusiva a cura della Consulta Giovanile di Florinas, con DJ Zeno Pisu e lo spettacolo del comico Cristiano Del Rio.

Informazioni utili

L’info point e il punto di acquisto del kit degustazione (costo 15 euro) saranno attivi in Piazza del Popolo.

Servizi di trasporto

È previsto un servizio navetta a cura di Eventi Bus di Simula Fabio, con partenze da Sassari (via Zirano) alle ore 17.30, 18.30 e 19.30 e rientri da Florinas alle 00.30, 1.30 e 2.30.

Sono inoltre disponibili servizi NCC con partenze da Usini, Ittiri, Ossi, Tissi, Uri, Sorso e Sennori, con orari da concordare.

Informazioni e prenotazioni: www.eventibussardegna.it – 391 739 9653

Servizio Nolebus con partenze da Sassari alle 18.00 e 19.00 e rientri da Florinas alle 00.00 e 1.00.

Il paese di Florinas

Florinas si trova a sud di Sassari, da cui dista appena venti chilometri, nella parte nord-occidentale della Sardegna. È un accogliente centro di circa 1.500 abitanti, adagiato lungo la valle di Codrongianos, in un territorio collinare tra Logudoro e Sassarese.

L’etimologia del nome è legata al latino Figulinas, toponimo che richiama l’antica vocazione del territorio alla lavorazione della ceramica. Da sempre crocevia di passaggio tra nord e sud dell’Isola, Florinas conserva tracce di una frequentazione umana continua fin dall’età prenuragica.

Il territorio è un vero parco archeologico: circa trenta nuraghi, una decina di domus de janas, una tomba di giganti e necropoli romane di tarda età imperiale. Tra i siti più significativi la tomba di Campu Lontanu, il nuraghe Corvos, la necropoli di Pedras Serradas e quella di s’Abbadia.

Nel centro storico, costruito nel tufo chiaro, si ammirano quattro chiese: Santa Croce, San Francesco, San Rosario e Santa Maria dell’Assunta, realizzata nel XVIII secolo su un impianto più antico.

È in questo contesto ricco di storia e cultura che sabato 20 dicembre, dalle ore 18, si svolgerà “Dae Chentina in Chentina”, evento enogastronomico itinerante tra le cantine del paese.





