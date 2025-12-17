Prosegue a Cagliari la tradizione di Babbo Natale in Vespa con un programma che prevede la 18esima edizione del tour cittadino su questa iconica due ruote per sabato 20 dicembre alle ore 17:00 e domenica 21 alle 10:30.



L'evento, organizzato dal Vespa Club Cagliari e Vespa Club Città di Karalis con il supporto del Comune, mira a creare un momento festoso condiviso, regalando un'esperienza unica e incantata sia per grandi che per piccini: “Un'occasione per sorridere - spiegano gli organizzatori - scattare una foto ricordo ed entrare ancora di più nell'atmosfera natalizia”.

Il tradizionale corteo delle Vespe, capitanato direttamente da Babbo Natale, prenderà il via e si concluderà presso il Centro commerciale La Plaia, attraversando varie strade della città tra cui il Largo Carlo Felice, piazza Yenne, piazza Garibaldi, via Paoli, via Alghero, via Dante, via Pergolesi, via Sonnino e via Roma. Questo evento sarà un'opportunità per regalare piccole attenzioni e salutare sia i più grandi che i più piccoli, oltre che per ammirare diversi modelli di uno dei simboli più famosi dell'Italia nel mondo.

"Siamo entusiasti di riportare questa iniziativa in città - sottolinea Maurizio Vannini, presidente del Vespa Club Cagliari -. Abbiamo voluto combinare la gioia tradizionale del Natale con un tocco di stile e modernità, creando un evento che possa divertire ed emozionare sia i bambini che gli adulti".