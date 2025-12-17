Il suono dell’allarme, nel cuore della notte, ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri e mandato all’aria un furto in pieno centro a Sassari. Due giovani sono stati arrestati in flagranza dopo aver tentato di introdursi in un’attività commerciale, forzando l’ingresso con un violento calcio.

È accaduto intorno alle 2.30 della notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari, impegnata nei servizi di controllo rafforzati del territorio, è stata richiamata dall’attivazione di un impianto antifurto mentre transitava in viale Italia.

I militari hanno immediatamente avviato le ricerche, individuando in un negozio di via Muroni il possibile obiettivo dei malviventi. Avvicinandosi al locale, hanno notato due uomini con il volto parzialmente coperto da cappucci che, accortisi della presenza delle forze dell’ordine, hanno tentato la fuga.

Il tentativo è però durato pochi istanti: grazie al rapido intervento dei Carabinieri, i due sono stati bloccati e accompagnati in caserma. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire quanto accaduto: i giovani si erano introdotti nel negozio dopo aver mandato in frantumi la vetrata d’ingresso con un calcio, ma non avevano fatto in tempo a sottrarre nulla.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina le indagini, i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari. Nella giornata di ieri si è svolta l’udienza di convalida, al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi l’obbligo di firma.