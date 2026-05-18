Stamattina, 18 maggio, gli agenti del Nucleo ambientale della Polizia locale di Sassari, supportati dai veterinari della Asl, hanno trasferito nel canile due dei pitbull che nelle scorse settimane avevano aggredito e ucciso il cane Ciop. L’attività arriva al termine di un lungo percorso articolato fatto di raccolta di testimonianze ed esame di video.

Gli uomini e le donne del Comando si sono presentati nell’abitazione del proprietario dei cani, su mandato del sindaco Giuseppe Mascia e dopo numerose segnalazioni e le denunce nelle quali si dichiarava che questi animali particolarmente aggressivi uscivano liberi nella zona di ponte Brandinu provocando danni e grande paura. L’uomo non si è opposto e anzi si è dimostrato da subito collaborativo, consentendo ai veterinari di esaminare i cani e cedendoli subito al Comune di Sassari, che li ha trasferiti al canile.

I due animali sono stati dichiarati particolarmente aggressivi e pericolosi per cui sono stati presi e portati al canile. Ora le due bestiole già nella struttura saranno sottoposti a percorsi riabilitativi a cura di professionisti altamente qualificati.