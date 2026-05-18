Un normale controllo al Poetto ha svelato un vero e proprio bazar di sostanze stupefacenti. Nel corso della nottata appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu, coadiuvati dal personale della Sezione Radiomobile di Quartu e dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Dolianova, hanno arrestato due giovani residenti a Ussana con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Nei guai sono finiti un impiegato di 26 anni e un disoccupato di 25 anni, quest'ultimo già noto alle forze dell’ordine.

L'operazione è scattata nell'ambito dei numerosi servizi perlustrativi che l'Arma garantisce regolarmente lungo il litorale, un'area particolarmente viva e frequentata. Durante un normale accertamento, l'atteggiamento guardingo e sospetto dei due ragazzi ha spinto i Carabinieri ad approfondire le verifiche. I militari hanno così dato il via a una minuziosa perquisizione personale e veicolare, estesa successivamente anche alle rispettive abitazioni dei fermati.

L'ispezione ha confermato i sospetti dei militari, portando al rinvenimento di un assortimento estremamente variegato di droghe. Sotto sequestro sono finiti oltre tre grammi di marijuana, cinque dosi di cocaina già pronte per lo smercio al dettaglio, insieme a modiche quantità di ketamina, eroina e hashish. Oltre alle sostanze illecite, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato due bilancini di precisione, strumenti solitamente utilizzati per il confezionamento delle dosi, e la somma di 100 euro in contanti, ritenuta il verosimile provento dell'attività di spaccio.

Dopo aver ricostruito la vicenda e terminato le formalità di rito in caserma, i due giovani sono stati riaccompagnati nelle proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.