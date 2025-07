Saranno pienamente operativi anche questo fine settimana i punti di continuità assistenziale in Ogliastra. Dal 11 al 13 luglio 2025, i turni delle guardie mediche copriranno le sedi di Baunei, Gairo, Jerzu, Perdasdefogu, Seui, Tertenia e Villagrande Strisaili dalle ore 20:00 di venerdì 11 luglio fino alle 8:00 di sabato 12, e poi di nuovo dalle 10:00 dello stesso giorno fino alle 8:00 di lunedì 14 luglio.

La sede di Bari Sardo garantirà l’assistenza dalle 20:00 di venerdì alle 8:00 di sabato e poi ancora dalle 20:00 di sabato fino alle 8:00 di lunedì. Anche Ilbono seguirà lo stesso schema: apertura dalle 20:00 di venerdì 11 alle 8:00 di sabato 12 luglio, e poi di nuovo dalle 20:00 dello stesso giorno fino alle 8:00 di lunedì 14 luglio.

A Talana la guardia medica sarà disponibile dalle 20:00 di venerdì 11 alle 8:00 di sabato, poi dalle 10:00 di sabato fino alle 8:00 di domenica 13 luglio e infine ancora dalle 20:00 di domenica fino alle 8:00 di lunedì.

A Tortolì l’ambulatorio resterà operativo dalle 20:00 di venerdì 11 luglio alle 8:00 di sabato, poi dalle 10:00 alle 20:00 dello stesso giorno, e infine dalle 20:00 di domenica 13 luglio fino alle 8:00 di lunedì.

Per qualsiasi necessità, i cittadini possono chiamare il Numero europeo armonizzato 116 117: un operatore della Centrale regionale li metterà in contatto con il medico più vicino per una consulenza o, se necessario, attiverà il servizio di “Emergenza urgenza 118”.