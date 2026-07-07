Dopo oltre un anno di stop forzato, il territorio delle Baronie ritrova un tassello fondamentale per la sanità locale. A partire da lunedì 6 luglio, la Casa della Comunità di Siniscola ha riattivato ufficialmente le prestazioni di diagnostica radiologica. Il tavolo radiologico è infatti tornato pienamente operativo a seguito del superamento positivo di tutte le necessarie operazioni di collaudo.

Si tratta di un ripristino cruciale per i cittadini, che d'ora in avanti potranno contare su un'attività diagnostica a cadenza giornaliera. Per accedere al servizio, gli utenti dovranno essere muniti di prescrizione medica e provvedere alla prenotazione obbligatoria tramite il Centro Unificato di Prenotazione (CUP). La ripartenza di questo presidio non solo ridurrà drasticamente i disagi legati agli spostamenti, ma migliorerà in modo sensibile l'accessibilità alle cure e la qualità complessiva dell'assistenza sanitaria nel territorio.

La felice conclusione della vicenda ha spinto la Direttrice del Distretto Socio Sanitario di Siniscola, la dottoressa Maria Vittoria Masala, a esprimere una profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per raggiungere questo traguardo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Direzione Strategica della ASL 3 di Nuoro per il costante impegno a favore della comunità, così come all'Ingegneria Clinica di ARES e della ASL. In questo ambito, una menzione speciale è andata alle ingegnere Laura Monni ed Eleonora Marchi, che hanno gestito con competenza il complesso iter tecnico e amministrativo, supportate dal prezioso lavoro del personale del Servizio Provveditorato, determinante nelle delicate fasi di ripristino, sistemazione e collaudo del macchinario.

Il ringraziamento della direttrice si è poi esteso all'équipe di Radiologia dei Distretti di Siniscola e Orosei, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Coronas e dal dottor Alberto Granese, insieme ai tecnici sanitari di radiologia medica Pierluigi Mulargia e Vincenzo Lardieri. Proprio a questa équipe va una nota di merito speciale: nell'ultimo anno, dimostrando uno straordinario spirito di servizio, i professionisti hanno potenziato l'ambulatorio di Orosei, riuscendo a limitare al minimo i disagi per l'utenza durante tutto il periodo di blocco delle apparecchiature a Siniscola.