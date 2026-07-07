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Per interventi di collaudo dei nuovi impianti questa notte è prevista l'interdizione temporanea al traffico, unicamente in direzione nord, della galleria 'Chighizzu' sulla strada statale 131 "Carlo Felice", a Sassari.
Il provvedimento valido nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 di domani, comporterà la deviazione al traffico in corrispondenza dello svincolo Ossi/Tissi (km 204,800) sulla statale 127 in direzione Sassari Serra Secca per poi procedere lungo la viabilità urbana di Sassari e reimmettersi sulla statale131 in corrispondenza dello svincolo Sassari/V.le Italia (km 208,800).