Divertimento, convivialità e tradizione sono le parole che caratterizzeranno le giornate dal 22 al 25 maggio prossimi a Torralba, che sarà teatro di spettacoli e musica dal vivo in occasione della Festa dello Spirito Santo: un evento tanto atteso, organizzato dal Comitato Civile Spirito Santo 2026 con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Torralba, che unisce cultura popolare e intrattenimento per tutte le fasce di età.

Un ricchissimo e succulento programma che prenderà il via venerdì 22 maggio con il torneo di scacchi, seguito dall’atmosfera autentica dei cantadores e dalla suggestiva corsa all’anello sotto le stelle. La serata proseguirà poi con musica e divertimento insieme a Peppo Dj.

Sabato 23 maggio, invece, il motoincontro dedicato agli appassionati delle due ruote, mentre bambini e famiglie potranno partecipare ad attività e giochi di intrattenimento. Sul palco saliranno i Dress in Black e gli Smokey Gunner, seguiti dal pre-concerto di Francesco Caggiano. Grande attesa per il live di Clara con il suo Summer Tour, uno degli eventi più attesi dell’intera manifestazione. A chiudere la notte sarà il dj set di The Angius Dj.

Domenica 24 maggio sarà dedicata alle tradizioni, ai sapori e alla convivialità, con la rassegna di vini, la Passeggiata in Rosa Komen e un aperitivo musicale con i PM2Music. Nel pomeriggio andrà in scena la sfilata folkloristica di gruppi tradizionali e cavalieri, uno dei momenti più rappresentativi della festa. In serata concerto degli Almamediterranea e dj set con Dagger Dj.

Gran finale lunedì 25 maggio con il Tale e Quale Show Junior, seguito dall’arrostita offerta dal Comitato Civile Spirito Santo 26. La chiusura della manifestazione sarà affidata al concerto di Maria Luisa Congiu, artista simbolo della musica popolare sarda, prima dell’estrazione finale della lotteria.

La Festa dello Spirito Santo di Torralba si conferma così un evento capace di valorizzare il territorio attraverso musica, tradizione, spettacolo e momenti di aggregazione pensati per ogni fascia d’età.

Quattro giorni da vivere intensamente tra emozioni, cultura e divertimento nel cuore di Torralba.

Il Comitato Civile Spirito Sante 2026 ringrazia per la collaborazione la popolazione di Torralba, il sindaco, l'Amministrazione comunale, la Pro loco, i Carabinieri, la Polizia Locale, la Compagnia Barracellare di Torralba, la sezione Avis di Torralba, don Paolo Mulas, gli sponsor e tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della Festa Spirito Santo 2026.