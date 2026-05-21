Il Presidente della Commissione Consiliare Ambiente del Comune di Alghero, Christian Mulas, interviene a seguito dI segnalazioni ricevute da alcuni residenti della zona di Caragol, denunciando le "criticità presenti" nell’area e sollecitando un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale e di AREA.

“Questa situazione rappresenta un disagio concreto per i residenti, sia sotto il profilo estetico che sotto quello della salute pubblica, favorendo la presenza di insetti e animali indesiderati, soprattutto adesso che ci avviciniamo alla stagione estiva”, dichiara Mulas.

Il Presidente ricorda inoltre che già in data 16 aprile alcuni cittadini della zona avevano segnalato formalmente il problema tramite una mail inviata al protocollo di AREA e attraverso la piattaforma Municipium Alghero, evidenziando un progressivo stato di abbandono dell’area.

Secondo quanto segnalato, la situazione attuale presenta cumuli di terra non rimossi, erba alta e incolta in aumento e condizioni di degrado igienico e ambientale.

“È necessario intervenire con urgenza - prosegue Christian Mulas - anche alla luce delle notizie apprese riguardo il fallimento della ditta appaltatrice, circostanza che rischia di rendere ancora più incerti i tempi di ripristino dell’area”.

Il Presidente della Commissione Ambiente sollecita quindi l’Assessore competente e AREA Sardegna ad attivarsi con la massima tempestività per garantire la bonifica e la messa in sicurezza dell’area di Caragol, al fine di restituire decoro e condizioni igienico-sanitarie adeguate ai residenti del quartiere.

“La tutela dell’ambiente urbano e della qualità della vita dei cittadini deve restare una priorità assoluta”, conclude Christian Mulas.