Un repentino cambiamento climatico è in arrivo per l'Italia nei prossimi giorni, con le temperature saliranno notevolmente al Centro-Nord, superando i 30 gradi e raggiungendo i 32-33 gradi nel weekend, per poi toccare i 34 gradi la settimana successiva. Al contrario, al Sud l'arrivo anticipato dell'estate incontrerà più resistenza.

Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, fino al weekend il Maestrale soffierà con forza sulle regioni meridionali, in particolare su Puglia, Basilicata e Calabria, con una prevista attenuazione solo domenica. Oltre al vento fresco, saranno possibili brevi acquazzoni pomeridiani che si dirigeranno verso le coste tirreniche partendo dagli Appennini, interessando prima il basso Lazio, la Campania e la Calabria, per poi concentrarsi nel weekend tra Calabria e Sicilia.

Domenica potrebbero verificarsi fenomeni convettivi più intensi sulle zone ioniche calabresi e siciliane. Tuttavia, è importante sottolineare che queste instabilità saranno presenti principalmente al mattino, con il resto della giornata caratterizzata da cieli sereni e bel tempo su tutto il territorio nazionale.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata

Cielo prevalentemente sereno salvo passaggi di nubi alte dalla tarda serata.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per venerdì 22 maggio 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso per locali velature nelle prime ore del mattino.

Temperature: in aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli da Nord-Est nelle ore centrali sul settore settentrionale e orientale, brezze altrove. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa orientale nelle ore centrali della giornata.

Previsioni per sabato 23 maggio 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: stazionarie in entrambi i valori.

Venti: deboli da Nord-Est nelle ore centrali sul settore settentrionale e orientale, brezze altrove. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mossi sul settore orientale.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno pressoché stazionarie o in lieve aumento. I venti soffieranno prevalentemente a regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi, localmente mossi sul settore orientale nella prima parte di domenica.