Matteo Dettori si ricandiderà alla guida del Comune di Uri alle elezioni amministrative del 2027. L’annuncio arriva dal gruppo Uri Prima di Tutto, che ha ufficializzato la decisione di rinnovare la fiducia all’attuale sindaco, scegliendo di proseguire il percorso amministrativo avviato negli ultimi anni.

Una candidatura nel segno della continuità, ma anche del rinnovamento, con l’obiettivo dichiarato di portare a compimento i progetti già avviati e costruire una squadra capace di affiancare all’esperienza degli amministratori uscenti nuove figure.

«Ci sono percorsi che meritano di continuare. Ci sono progetti che devono diventare realtà. E ci sono impegni presi con una comunità che meritano di essere portati fino in fondo», si legge nel messaggio diffuso dal gruppo, che annuncia di aver scelto «con unità e determinazione, di rinnovare la propria fiducia al Sindaco Matteo Dettori, individuandolo come candidato alla guida del nostro paese per le elezioni amministrative del 2027».

La scelta della continuità amministrativa

Alla base della ricandidatura, secondo quanto spiegato da “Uri Prima di Tutto”, ci sono i risultati conseguiti durante il mandato amministrativo, le opere realizzate, i servizi potenziati e i finanziamenti ottenuti, oltre ai progetti ancora in fase di realizzazione.

Il gruppo rivendica il lavoro svolto e sottolinea la volontà di dare continuità agli interventi programmati, considerati fondamentali per lo sviluppo futuro del paese.

«Non vogliamo fermarci. Non vogliamo lasciare incompiuto ciò che abbiamo costruito. Vogliamo continuare a dare a Uri le opportunità, i servizi e le infrastrutture che merita».

Nel messaggio viene inoltre richiamato il significato dell’impegno amministrativo, descritto come un percorso fatto di responsabilità, confronto con i problemi e ricerca quotidiana di soluzioni nell’interesse della comunità.

«Sappiamo quanto lavoro ci sia ancora da fare. Ed è proprio questa consapevolezza a darci la forza e la motivazione per guardare avanti».

Molti consiglieri pronti a ricandidarsi, ma arriveranno anche nuovi volti

Uno degli aspetti centrali dell’annuncio riguarda la composizione della futura squadra che accompagnerà Matteo Dettori nella corsa elettorale.

Molti consiglieri dell’attuale maggioranza hanno già manifestato la volontà di ricandidarsi, confermando il proprio sostegno al sindaco. Accanto a loro, tuttavia, il gruppo intende coinvolgere nuove persone, con l’obiettivo di favorire un ricambio generazionale e ampliare le competenze all’interno della compagine amministrativa.

«Accanto all’esperienza maturata in questi anni, arriveranno nuovi volti, nuove idee, nuove competenze e nuove energie, perché crediamo che il futuro di Uri debba essere costruito coinvolgendo persone capaci di mettere entusiasmo, passione e spirito di servizio a disposizione della collettività».

L’intenzione dichiarata è quella di favorire la crescita di una nuova generazione di amministratori, capace di assumere progressivamente responsabilità nella gestione della cosa pubblica.

Verso le amministrative del 2027

Con l’ufficializzazione della candidatura di Matteo Dettori, “Uri Prima di Tutto” avvia dunque il proprio percorso verso le elezioni comunali del 2027.

Nei prossimi mesi, secondo quanto annunciato, il gruppo continuerà a lavorare sugli impegni amministrativi già assunti, parallelamente alla costruzione del progetto politico ed elettorale.

L’obiettivo è quello di presentare una proposta aperta anche al contributo di nuovi cittadini, mantenendo al centro la crescita del paese e il completamento delle iniziative avviate.

«Non si tratta semplicemente di affrontare una nuova competizione elettorale. Si tratta di dare forza e prospettiva a un progetto amministrativo che mette #Uri e i suoi cittadini al centro di ogni scelta».

Il messaggio si conclude ribadendo la volontà di proseguire il percorso con Matteo Dettori e con una squadra che unisca esperienza e rinnovamento.

«Il nostro impegno continua. La nostra determinazione è quella di sempre. Il nostro obiettivo non cambia».