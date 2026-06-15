Da oggi entra in funzione, in via sperimentale, il nuovo servizio della Polizia di Stato dedicato alle denunce online. Attraverso il portale dedicato, i cittadini possono trasmettere telematicamente una pre-denuncia che dovrà poi essere confermata entro 48 ore presso un ufficio di polizia, previo appuntamento da prenotare sulla stessa piattaforma.

Nella fase iniziale il servizio è disponibile presso la Questura di Rieti, la Questura di Frosinone e nei commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora. Coinvolti anche il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica del Lazio con le sezioni di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina, il Compartimento Polizia ferroviaria Lazio con i posti di Frosinone, Orte, Roma Ciampino e Roma Termini, oltre alla sottosezione di Roma Tiburtina. La sperimentazione riguarda inoltre il Compartimento Polizia stradale Lazio e Umbria e le sezioni di Frosinone e Rieti.

Le tipologie di reato per cui è possibile inoltrare una pre-denuncia sono il furto, la frode informatica, la truffa, l'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, l'indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento e la diffamazione online.

Da oggi è inoltre operativo in tutta Italia il servizio online per la segnalazione dello smarrimento di beni personali. In questo caso non è necessario recarsi successivamente presso un ufficio di polizia: la procedura si conclude direttamente sul portale attraverso l'invio della segnalazione.