Una donna brasiliana di 33 anni è stata tragicamente uccisa a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Per il delitto è stato fermato, con l'accusa di omicidio volontario aggravato, il suo compagno 41enne che, come riporta Tg Com 24, e secondo quanto scrive la Procura di Verona in una nota, l'avrebbe colpita "con un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate" durante un violento litigio.

L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri nella notte dopo che l'uomo, come riporta il quotidiano, aveva contattato le forze dell'ordine esprimendo pensieri suicidi e fornendo informazioni che hanno condotto al ritrovamento del corpo della donna.



Quando i soccorsi sono giunti sul posto, purtroppo la donna era già deceduta, presentando diverse ferite con un coltello che è stato poi trovato all'interno dell'auto del 41enne.

L'uomo arrestato era già noto alle forze dell'ordine e, secondo quanto comunicato dalla procura di Verona, era già coinvolto in un procedimento legale per maltrattamenti e lesioni inflitti alla compagna, tra agosto 2024 e aprile 2025, ed era soggetto al divieto di avvicinamento alla compagna e ai luoghi frequentati da lei, con una distanza minima di 500 metri con braccialetto elettronico.

Al momento dell'arresto, però, secondo quanto riportato da Tg Com 24, l'uomo è stato trovato senza il dispositivo, che avrebbe rimosso, e che è stato ritrovato nascosto nel garage della madre dell'uomo.