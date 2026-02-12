Incidente stradale nel territorio di Uta, lungo la strada provinciale 2, nel tratto compreso tra il chilometro 13 e 14. Per cause ancora in fase di accertamento, un autoarticolato è uscito dalla carreggiata, ribaltandosi su un fianco e finendo in una cunetta tra la vegetazione.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari, che ha avviato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

L’autista è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti.