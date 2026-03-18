La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza di una sala slot a Sassari. Il provvedimento è stato adottato dalla Questura nell’ambito di controlli mirati al contrasto del gioco illegale, condotti dalla Squadra di Polizia Amministrativa.

Durante un’ispezione sono state riscontrate diverse irregolarità: l’assenza del titolare o di un suo incaricato per la vigilanza interna, circostanza che avrebbe potuto favorire l’accesso anche a minori, e l’apertura dell’esercizio in una fascia oraria non consentita dalle ordinanze comunali. Nel locale è stata inoltre segnalata la presenza di persone con precedenti.

Alla luce di questi elementi, il questore Filiberto Mastrapasqua ha disposto la sospensione immediata della licenza, applicando quanto previsto dall’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta di una misura di carattere preventivo, finalizzata a interrompere situazioni ritenute potenzialmente pericolose.

Il provvedimento prevede anche l’esposizione all’esterno del locale del cartello con la dicitura: “CHIUSO PER DISPOSIZIONE DEL QUESTORE, EX ART.100 T.U.L.P.S.”. In caso di ulteriori violazioni, potrebbe essere disposta la revoca definitiva della licenza.