Negli impianti sportivi di Monte Claro, la Città Metropolitana di Cagliari promuove sabato 21 marzo, dalle 9 alle 13:30, l’iniziativa “Giovani, linguaggi e comunità: costruire città inclusive attraverso partecipazione, comunicazione e cultura”. L’appuntamento si inserisce nella XXII Settimana di azione contro il razzismo, promossa dall’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.

A spiegare il senso del percorso è il consigliere metropolitano Matteo Massa: «Nella XXII Settimana azione contro il razzismo, partecipazione, comunicazione e cultura sono temi centrali. Per questo motivo da lunedi 16 a venerdì 20, la Città Metropolitana di Cagliari ha deciso di portare nelle scuole primarie lo spettacolo "l burattini dei Sarzi" e nelle scuole secondarie di primo grado la testimonianza di Mohamed Gaye. L'evento del 21 marzo sarà il momento conclusivo di una settimana di iniziative di sensibilizzazione».

All’iniziativa partecipa anche il Cagliari Calcio. La responsabile dei progetti sociali Elisabetta Scorcu evidenzia: «Il razzismo e le discriminazioni non sono fenomeni lontani da noi, non sono problemi di altri, per questa ragione per il terzo anno abbiamo deciso di stare accanto alla Città Metropolitana di Cagliari in questa occasione».

La giornata conclusiva prevede un torneo di calcio a 7 organizzato con il club rossoblù, un contest di street dance e il “Villaggio delle associazioni”, spazio dedicato a studentesse e studenti per conoscere il volontariato e le realtà del Terzo settore.