Nel centro di Olbia torna al centro del dibattito il problema delle serrande abbassate, soprattutto in Corso Umberto I. «Non è più tollerabile la situazione che oggi persiste nel centro cittadino, in particolare in corso Umberto I. Le chiusure prolungate e ingiustificate di bar e ristoranti danneggiano gravemente l'immagine della città, creando un evidente disservizio per cittadini e turisti», ha ribadito il sindaco Settimo Nizzi durante l’incontro con Confcommercio Gallura e una delegazione di esercenti del centro storico.

Il fenomeno, particolarmente evidente nei mesi invernali, ha spinto l’amministrazione a confermare una linea dura: per chi non garantirà l’apertura per almeno dieci mesi all’anno sono previste sanzioni severe, fino al possibile diniego del rilascio del demanio pubblico. Il sindaco ha inoltre richiamato gli operatori al rispetto del decoro urbano, chiedendo pulizia quotidiana degli spazi e una gestione adeguata dei mastelli.

Dal confronto è emersa la disponibilità degli esercenti ad aderire a un sistema di turnazione delle chiusure, che il Comune definirà. «In questi mesi abbiamo svolto diverse riunioni per sensibilizzare i commercianti, cercando di creare un sistema tra i vari attori dei diversi settori merceologici», ha spiegato il presidente Edoardo Oggiano. La richiesta all’amministrazione è quella di rafforzare i controlli, mentre l’associazione si impegna a sviluppare nuovi servizi a supporto delle imprese.