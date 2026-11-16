Nuove condotte idriche in funzione a Sorso da domani, martedì 17 novembre. I tecnici di Abbanoa procederanno all'allaccio delle tubature appena realizzate tra le vie Porto Torres e Lussu alla rete esistente, dismettendo contestualmente le vecchie condotte, interessate da frequenti guasti.

I lavori si svolgeranno dalle 8 alle 18. Durante le operazioni potranno verificarsi cali di pressione e temporanee sospensioni dell'erogazione idrica nelle vie Porto Torres, Enrico Costa, Tuveri, Bellieni, Masala, Addis, Azuni, Fratelli Borio, Da Verrazzano, Colombo, Vespucci, Magellano, Paolo Mossa, Mura, Cambosu, Grazia Deledda, Sebastiano Satta, Lussu, Giovanni Maria Angioi, Fancello, Carla Lonzi, Elsa Morante, Monte Columba, Laura Conti, Giotto, Tintoretto, Buonarroti, Cellini, Tiepolo e Tiziano.

L'intervento rientra nel programma di ammodernamento delle reti idriche sarde ed è finanziato con fondi europei per lo sviluppo e la coesione.

Il piano complessivo per Sorso è articolato in due lotti. Il lotto A, attualmente in corso, prevede la posa di circa 2,5 chilometri di nuove tubature e la dismissione di mezzo chilometro di vecchia rete. Il lotto B comprende invece la sostituzione o la dismissione di oltre tre chilometri di condotte nelle vie Fratelli Cervi, Fratelli Rosselli, Puccini, Pintor, Amendola e Salvo D'Acquisto, oltre a interventi complementari in via Mazzini, via Toti e viale Cottoni.