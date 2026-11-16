Sette persone arrestate e una denunciata: è il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime 48 ore dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e dai reparti dipendenti tra Pula, Capoterra, San Vito, Monastir, Cagliari e Dolianova.

A Pula, un 24enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Fermato durante un controllo stradale, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, 2 di hashish, quasi 200 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

A Capoterra, un 60enne è finito in carcere dopo essersi introdotto con la forza nell'abitazione di un conoscente, dove avrebbe aggredito una giovane donna con un bastone, provocandole lesioni guaribili in cinque giorni. Prima di fuggire avrebbe sottratto alcuni cellulari, danneggiato un'auto e provocato un principio d'incendio.

A San Vito, un 31enne è stato arrestato dopo aver tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 5,40 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione domiciliare è stato trovato anche un bilancino.

A Monastir, un 21enne ospite di un centro di accoglienza è stato arrestato dopo aver minacciato con un coltello una guardia giurata.

Due arresti anche a Cagliari, in piazza Yenne, dove una coppia, composta da un 24enne e una 18enne, avrebbe aggredito un uomo con spray urticante per sottrargli il cellulare, opponendo poi resistenza ai militari intervenuti.

Infine, a Dolianova, un 48enne è stato arrestato dopo aver tentato di introdursi nell'Eurospin di via Cagliari sfondando una finestra. A bloccarlo è stata una guardia giurata, che lo ha consegnato ai Carabinieri.